У Повітряних силах ЗСУ створили комісію, яка вивчатиме переведення військових ПС у піхоту

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У Повітряних силах створили спеціальну комісію, яка вивчатиме питання переведення військовослужбовців Повітряних сил в інші роди та види Збройних сил України.

Про це повідомили у пресслужбі ПС ЗСУ.

Комісія працює, щоб не допустити переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей, що може суттєво вплинути на боєздатність підрозділів Повітряних сил.

Передусім це стосується тих, хто експлуатує та обслуговує технологічну авіаційну техніку, техніку зенітних ракетних і радіотехнічних військ, фахівців РЕБ та інших спеціальностей, укомплектованих мобільних вогневих груп, а також військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном на західних зразках озброєння.

У відомстві заявили, що ухвалили низку рішень, щоб завадити переведенню військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних сил. Наразі комісія перевіряє, чи були порушення.

Також у ПС наголосили, що в них працюють гарячі лінії (call-центри) та електронна пошта, куди можна звертатись для зворотнього звʼязку:

в Командуванні Повітряних сил:

тел: 0 800 500 410 25, пошта: callcenter.ps@ps.mil.gov.ua

в повітряних командуваннях:

«Центр» — тел: 095 768 6398, пошта: pvk_c@ps.gov.ua

«Південь» — тел: 050 934 8119 пошта: pivden.air@ukr.net

«Захід» — тел: 0 322 355 589, пошта: vppp1mpz@gmail.com

«Схід» — тел: 0800500410-2-4, пошта: szg_a2533@ps.mil.gov.ua

Що передувало

14 січня авіаційні техніки 114 бригади ПС опублікували звернення, в якому розповіли, що до їхньої військової частини надійшов наказ про переведення 218 людей, тобто майже всіх авіатехніків бригади, у піхоту. У бригаді додали, що раніше з частини так само перевели 250 людей.

Новий наказ фактично ставить під загрозу обслуговування та техпідтримку винищувачів МіГ-29, додав сержант 114 бригади Віталій Горжевський.

«Мілітарний» з посиланням на власні джерела пише, що масштабне переведення з Повітряних сил санкціоноване розпорядженням Олександра Сирського. Окрім авіаційних підрозділів, скорочення особового складу начебто торкнулося зенітних та радіотехнічних підрозділів ПС.

У Повітряних силах у відповідь заявили, що фахівців інженерно-авіаційної служби не переводитимуть до інших підрозділів ЗСУ. Там додали, що це стосується й решти фахівців дефіцитних спеціальностей, а також тих, хто навчався за кордоном на західній техніці.

Однак Повітряні сили «не перший рік посилюють бойових побратимів на передовій», кажуть у відомстві. У сухопутні підрозділи поетапно переводять «визначену кількість особового складу».