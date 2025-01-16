Про фронт, втрати росіян, закінчення війни у 2025 році та відносини з Польщею. Головне з інтервʼю Зеленського

Новини

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Польщі дав інтервʼю польським медіа. Він говорив про війну та відносини України з Польщею. «Бабель» коротко переказує головне.

Ситуація на фронті

Найскладніша ситуація на Сході — там велика концентрація російських військ і техніки. За словами Зеленського, в України там менше сил, відчувається нестача озброєння.

«Є бригади, які укомплектовані зброєю на 60—70%. Щось у процесі, щось іде, а щось ніяк не дійде», — зазначив він.

Водночас президент наголосив, що Росія зазнає великих втрат. Зокрема, лише на Курському напрямку за пʼять місяців Росія втратила 30—35 тисяч людей.

Мирні переговори з Росією

Президент наголосив, що Україна не веде за лаштунками ніяких розмов з Росією, це не в інтересах держави. Зеленський також розкритикував країни, які ведуть подібні розмови з РФ без участі України.

«Тому Україна завжди дуже жорстко, але правдиво реагує, коли та чи інша країна веде ті чи інші перемовини з росіянами, щось готується, і ми проти цього. Ми повинні бути в одному інформполі з нашими союзниками», — додав він.

Зеленський наголосив, що Україна переконана в можливості дипломатичного завершення війни.

«Що Україні потрібно перед будь-яким столом перемовин? Безумовно, гарантії безпеки [...] Які будуть гарантії безпеки для України? Де наше НАТО, де наша зброя, де наша підтримка, фінанси тощо», — сказав президент.

Закінчення війни у 2025 році

Зеленський впевнений, що є шанси на закінченні війни вже цього року. Він нагадав, що новообраний президент США дуже хоче закінчити війну і він спроможний тиснути на РФ.

«Ми повинні домовитись з Трампом, що є конкретні гарантії безпеки для України, і він повинен примусити Путіна до дипломатії, закінчити цю війну. Трамп спроможний запропонувати Україні реальні гарантії безпеки.

Відносини України та Польщі

Відповідаючи на запитання про кризу в українсько-польських відносинах, Зеленський запевнив, що наразі вони «найміцніші, які можуть бути і ніж були раніше».

Він додав, що Мінкультури обох країн співпрацюють, зокрема й щодо історичних питань, таких як Волинська трагедія.

«Я дав мандат Мінкультури, це їхня відповідальність. Я сказав, що буду підтримувати їхні кроки. Я і премʼєр-міністр Туск будемо підтримувати реалізацію всіх відповідних процесів з повагою до обох сторін. І ми будемо час від часу дивитись на результат» — сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Про слова кандидата в президента Польщі, який «не бачить Україну в ЄС і НАТО»

Зеленський відреагував на заяву кандидата у президенти Польщі від партії «Право і справедливість» Кароля Навроцького. Той сказав, що не бачить Україну в Євросоюзі та НАТО, допоки держава не розвʼяже питання Волинської трагедії.

За словами президента, якщо Україна не стане членом ЄС і НАТО, зростає ризик, що російська армія опиниться на кордоні з Польщею.

«Якщо Польща не бачить нас у цих союзах, тоді пану Навроцькому вже потрібно йти тренуватися. Може статися так, що йому доведеться взяти в руки зброю, щоб захищати разом з іншими свою країну. Бо якщо України нема ніде, є високі ризики, що Росія одразу після України буде на кордоні з Польщею, а у нього будуть не політичні змагання, а змагання за своє життя», — сказав Зеленський.