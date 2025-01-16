Командира з Черкащини підозрюють у незаконному нарахуванні бойових військовим

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Державне бюро розслідувань підозрює командира однієї з військових частин з Черкащини в тому, що він безпідставно нараховував бойові виплати військовим.

Про це повідомила пресслужба ДБР.



За версією слідства, фігурант справи у червні 2023 року недбало поставився до своїх обов’язків і не перевірив підстави для нарахування бойових виплат. Він нарахував майже 6 мільйонів гривень бойових виплат 91 військовому, які не брали безпосередньої участі в бойових діях.

Через це держава зазнала збитків на загальну суму понад 5,9 мільйона гривень. Посадовцю повідомили про підозру в недбалому ставленні військовослужбовця до служби. За це загрожує до восьми років вʼязниці.