Генштаб: Росія втратила ще 1 580 військових і 11 танків за добу

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Упродовж минулої доби, 15 січня, Росія втратила ще 1 480 військових убитими й пораненими та понад дві сотні одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони знищили 11 танків, 20 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 120 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 137 одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни РФ втратила орієнтовно 814 150 своїх військових убитими й пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Водночас російська служба BBC спільно з «Медіазоною» наприкінці листопада 2024 року встановила імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня 2024 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули та 370 тисяч були поранені.