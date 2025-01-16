Чому обіцяної Шольцом «зміни епох» у Німеччині так і не сталося. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 15 січня

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«Бабель»

Десятки видань написали про дроновий і ракетний удар Сил оборони України по Росії в ніч на 14 січня ― «найпотужніший від початку повномасштабного вторгнення», з ураженням десятків цілей у різних регіонах РФ аж до 1 100 км від кордону з Україною. Також пишуть про комбіновану атаку росіян минулого ранку ― здебільшого повідомлення новинного характеру із зазначенням, що це відбувається як демонстрація сили незадовго до інавгурації Дональда Трампа.

Брюссельське видання Euractiv пише про критику на адресу Олафа Шольца з приводу млявої допомоги Україні. У листопаді минулого року у відставку пішов міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. Підставою для цього нібито стала його відмова збільшити військову допомогу Україні в 2025 році на €3 мільярди за рахунок державного боргу ― як цього хотів Шольц. Минуло два місяці, і сам Шольц відмовляється доповнити вже заплановані €4 мільярди трьома додатковими. «Я проти того, щоб забирати ці гроші з пенсій. Проти зменшення фінансування муніципалітетів. Проти зменшення вкладень у дороги», ― пояснює тепер він. Лінднер же збиткується над Шольцом, кажучи, що і тоді, й зараз інтересом канцлера була не Україна, а щось інше.

На тлі виборів у Німеччині в лютому Шольц і справді намагається робити компромісніші заяви, пише Euractiv. Щоб віддати менше електорату, наприклад, крайньоправій партії «Альтернатива для Німеччини», яка пропонує запустити газогін «Північний потік» знову. Чи щоб у партнерів по коаліції, соціал-демократів, менше голосів забрала партія Сари Вагенкнехт, котра бачить багато позитивів у Німецькій Демократичній Республіці та, відповідно, дружбі з Росією.

Ситуація з допомогою Україні ― лише частина того, чому обіцяна Олафом Шольцом у 2022-му «зміна епох» (Zeitenwende), тобто збільшення військової потуги Німеччини та активне опонування Росії, перетворились на пшик, пише видання. Спочатку Бундесверу виділили €100 мільярдів на розвиток, однак врешті-решт якщо, наприклад, нарощування кількості зброї на складах відбуватиметься теперішніми темпами, Німеччині знадобиться 100 років для того, щоб кількість зброї зрівнялася з тією, яка у ФРН була 20 років тому. Що ж до допомоги Україні, то Німеччина є найбільшим донором у Європі, однак часто обіцяна зброя надходить із затримкою і не в тій кількості, що реально необхідна. А німецькі депутати досі можуть собі дозволити дискусії на тему того, чи виділення Україні захисних шоломів не є надмірним провокуванням Росії.

На тлі такої поступливості Шольца критикують і партнери по коаліції. Так, представниця «Партії зелених» у коментарі Euractiv сказала, що така зміна позиції щодо допомоги Україні «не вкладається в рамки здорового глузду».

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