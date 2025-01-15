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Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Про це пише The Times of Israel з посиланням на представників США і арабських держав. Обраний президент США Дональд Трамп підтвердив угоду між Ізраїлем і ХАМАС. І написав, що заручників звільнять «найближчим часом».

Раніше представники ХАМАС підтвердили журналістам, що їхня делегація передала посередникам своє схвалення угоди. Перед цим ізраїльський чиновник заявив, що ХАМАС погодився на пропозицію катарських учасників переговорів, а потім в офісі премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу сказали, що ще не отримали відповіді.

Офіційні представники посередників Катару, Єгипту та США казали, що угода «близько як ніколи». Міністерство закордонних справ Катару запланувало пресконференцію на вечір 15 січня за підсумками переговорів, однак поки що її переносять.

Переговори про угоду тривали місяцями. Вона неодноразово була близька до фіналу, аж поки в останній момент сторони не висували нові вимоги.

Якщо ця угода справдиться, то вона призведе до закінчення бойових дій на території сектора Гази, а Ізраїль поверне своїх громадян, яких ХАМАС утримує в полоні. Водночас Ізраїль віддасть палестинських увʼязнених. Це також може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

Останній відомий проєкт угоди передбачав, що спочатку вогонь припинять на шість тижнів, потім Армія оборони Ізраїлю поступово виводитиме сили з центральної частини Гази. За цей час ХАМАС має звільнити 33 ізраїльських заручників. Другий етап — звільнення всіх заручників, постійне припинення вогню та повне виведення ізраїльських військових.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Нове загострення війни триває від 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1 195 мирних жителів, ще понад 250 захопили в заручники та вивезли в Газу. Частину з них звільнили, частина вже загинула. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Гази.

ХАМАС заявляє, що за час ізраїльської операції загинули понад 46 тисяч жителів Гази, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. Підтвердити ці дані неможливо, особливо щодо загиблих. ХАМАС не відокремлює цивільних і бойовиків у статистиці.