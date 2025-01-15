Україна повернула 25 полонених — військових та цивільних

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З російського полону в Україну повернулися 25 людей — серед них як військові, так і цивільні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

У Координаційному штабі додали, що їх повернули в Україну внаслідок взаємної репатріації.

Усі репатрійовані військовослужбовці – солдати, матроси та сержанти. Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема завод «Азовсталь». Серед повернутих є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами.

Додому повертаються та отримають належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ (в тому числі ТрО), Військово-морських сил, Державної прикордонної служби України. Також повернули поранених українських військовослужбовців з Курщини.

Наймолодшому звільненому — 24 роки, найстаршому — 60.

Поранені мають низку проблем зі здоровʼям: втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб — туберкульоз, онкологія, гангрена.

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