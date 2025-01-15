Мешканка культового будинку Керрі Бредшоу із серіалу «Секс і місто» хоче огородити його — їй набридли натовпи фанів

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Будинок у Нью-Йорку, у якому жила героїня культового серіалу «Секс і місто» Керрі Бредшоу, хочуть огородити від натовпів настирливих шанувальників. Цього вимагає його мешканка.

Про це передає BBC.

«У будь-яку годину дня чи ночі перед будинком є відвідувачі, які фотографують зі спалахом, голосно базікають, публікують дописи в соціальних мережах, знімають відео TikTok або просто відзначають цей момент», — написала жінка до Комісії зі збереження пам’яток Нью-Йорка, не розкриваючи свого імені.

Будинок на вулиці Перрі, 66, у Грінвіч-Віллідж використовували як фасад квартири Керрі Бредшоу. Він розташований в історичному районі, тому жінка має отримати дозвіл, перш ніж встановити залізну огорожу, щоб не пускати туристів до свого дому.

Біля будинку вже є табличка з написом «Вхід заборонено — приватна власність», але багато людей на це не зважають. За словами мешканки, люди топчуться на сходинках, піднімаються наверх, щоб зазирнути у вікна кімнати, намагаються відкрити двері, стукають у них. Дехто залишав графіті на будинку та вирізав свої ініціали на дверях.

«Секс і місто» виходив на телеканалі HBO з 1998 по 2004 рік і отримав сім премій «Еммі». Культовий американський серіал розповідає про життя чотирьох подруг у Нью-Йорку: журналістки Керрі Бредшоу, юристки Міранди, артдилерки Шарлотти та PR-менеджерки Саманти, досліджуючи їхні стосунки, карʼєри, дружбу та сексуальність із гумором і драмою.