Росіяни, імовірно, вбили полоненого австралійця, який воював за Україну, — Австралія викликала посла РФ та обіцяє «найрішучіші дії»

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Австралія викликала посла РФ через інформацію про вбивство та катування полоненого австралійця Оскара Дженкінса, який воював на боці України. Якщо його загибель підтвердиться, уряд Австралії готовий до «найрішучіших дій».

Про це повідомляють CNN та AP із посиланням на пресконференцію премʼєр-міністра Австралії Ентоні Албанізі.

«Ми закликаємо Росію негайно підтвердити статус Оскара Дженкінса. Ми серйозно стурбовані», — сказав Албанезе.

Політолог Університету Монаша Зарех Газарян заявив, що максимальним ступенем відповіді Австралії, ймовірно, буде те, що країна вижене посла Росії, відкличе австралійського посла з Москви та введе додаткові санкції проти РФ.

Премʼєр-міністр Австралії не коментував, що саме він мав на увазі під «найрішучішими діями».

Прессекретар МЗС РФ Марія Захарова сказала, що Росія «перевіряє інформацію про затриманого громадянина Австралії». Вона наголосила, що російська сторона поділиться «будь-якими фактами, якщо такі є».

У грудні минулого року мережею поширювали відео, де російські військові допитують і бʼють, імовірно, австралійця Оскара Дженкінса — на записі він зі звʼязаними руками.

Цього тижня австралійський телеканал ABC і філія CNN Seven News із посиланням на неназвані джерела в Україні повідомили, що австралійця, ймовірно, вбили в російському полоні.

Медіа пишуть, що Дженкінс приєднався до міжнародної бригади українського війська, яка існує від початку повномасштабної війни в Україні. До того він працював викладачем в китайському університеті.