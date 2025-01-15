Рада ухвалила законопроєкт про направлення підрозділів ЗСУ за кордон під час воєнного стану

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Верховна Рада України проголосувала в цілому законопроєкт № 12378, який урегулює направлення підрозділів ЗСУ за кордон під час воєнного стану.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За проголосували 317 нардепів.

У пояснювальній записці йдеться, що законопроєкт удосконалить мехнізми перебування військовослужбовців — як самостійно, так і у складі підрозділів — на території країн-партнерів під час дії воєнного стану.

Законопроєкт передбачає, що рішення направити підрозділи ЗСУ до інших держав ухвалює президент, але з поданням, щоб це схвалила Рада. Подаватимуть інформацію про завдання, загальну чисельність цих підрозділів, тип і склад їхнього озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та умови їх продовження, механізм заміни особового складу підрозділу та порядок їх утримання.

Це не стосується випадків, коли військові відбивають збройну агресію на території держави-агресора.

Реалізація законопроєкту сприятиме тому, що військо отримуватиме військову техніку від країн-партнерів, а відповідні підрозділи комплектуватимуть особовим складом і технікою, освоєння якої потребує тривалих циклів підготовки.