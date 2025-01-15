Як росіяни намагаються використати для диверсій рідних полонених українських військових. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 14 січня

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«Бабель»

Окремою соціальною групою, якій приділяють увагу росіяни, готуючи диверсії на території України, є рідні полонених у Росії українців. BBC розповідає про це на прикладі киянки Світлани: її чоловік, військовий медик Дмитро, провів у російському полоні понад два роки. Одного дня Світлана отримала телефонний дзвінок з українського номера. Чоловік, який представився теж Дмитром і говорив із російським акцентом, запропонував їй підпалити будівлю військкомату, або військову автівку, або залізничний трансформатор ― в обмін на помʼякшення умов утримання її чоловіка чи навіть пришвидшене звільнення. Світлана у відповідь одразу звʼязалась із українськими спецслужбами.

Їй відповіли, що ключове в таких випадках ― дізнатись про злочинців максимум, тож Світлана має тягнути час. Погоджуватись на те, що пропонують, розпитувати деталі. Вона продовжила спілкування, просила фото обʼєктів, які варто було б пошкодити ― Дмитро надіслав фотографію залізничного трансформатора. Через певний час у СБУ відповіли, що співрозмовник, хоч і має український номер, телефонує з Росії. Вони порадили Світлані завершити спілкування, і вона написала Дмитру, що передумала. Втім, на цьому діалог не завершився. Росіянин почав погрожувати, що до її чоловіка можуть застосовувати тортури, що вона ніколи його більше не побачить. Жінка намагалася вірити в те, що насправді злочинець не має прямого звʼязку з російською каральною системою і на становище чоловіка вплинути не зможе.

Подібні дзвінки отримували ще десятки рідних українських військовополонених, повідомляють BBС джерела в українській владі. Майже ніхто з них на пропозиції росіян не погоджувався. Ті шукали виконавців диверсій іншими шляхами ― втім, дуже масових підпалів в Україні не було. Військові сказали медіа, що спалені автівки значними втратами не вважаються ― передовсім факти підпалів вплинули на моральний стан українців.

Три з лишком місяці тому чоловік Світлани Дмитро повернувся з полону. Дружина каже, що від щастя плакала так, як ніколи раніше. За незгоду Світлани співпрацювати росіяни йому нічого не зробили ― він про всю цю історію взагалі не знав, повідомляє медіа.

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