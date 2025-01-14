Британського письменника Ніла Ґеймана звинуватили в сексуальному насильстві

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Вісім жінок заявляють, що зазнали сексуального насильства з боку британського письменника Ніла Ґеймана — автора бестселерів «Добрі передвісники», «Американські боги» та «Пісочна людина».

Історії жінок опублікував New York Magazine у статті «Стоп-слова немає. Як письменник фентезі-бестселерів Ніл Ґейман десятиліттями приховував найтемніші сторони себе» і помістив на обкладинку нового номера його фото з підписом «Називай мене паном».

New York Magazine

У липні 2024 року видання Tortoise Media повідомило, що Ґеймана звинуватили в сексуальному насильстві, і випустило серію подкастів, які висвітлювали звинувачення від п’яти жінок. Нині журнал New York Magazine та його вебсайт Vulture опублікували звинувачення від восьми жінок, чотири з яких також брали участь у подкасті.

Одна з жінок, яка доглядала за пʼятирічною дитиною Ґеймана, Скарлетт Павлович стверджує, що кілька разів Ґейман ґвалтував, нападав і принижував її. За словами жінки, одного разу це сталося в готельному номері, де також був син Ґеймана.

Скарлетт Павлович, як і решта жінок, розповіли, що чоловік просив називати його «паном». Тоді як Павлович він називав «рабинею». Вона та інші також зазначили, що не давали згоди на БДСМ-дії зі сторони Ґеймана, які відбувалися.

Представник Ґеймана раніше казав Tortoise Media, що «сексуальне приниження, зв’язування, домінування, садизм і мазохізм можуть не всім сподобатися, але між дорослими за згодою БДСМ є законним». Інші представники письменника теж спростували звинувачення.