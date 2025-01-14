Авіатехніки Повітряних сил кажуть, що їх переводять у піхоту — Генштаб це заперечує

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Гостродефіцитних фахівців інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, не планують переводити у піхотні підрозділи, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Там підкреслили, що ПС, навпаки, нарощують штат технічного та льотного персоналу. Разом з тим, окремі категорії особового складу Повітряних сил після навчання посилять, зокрема, Сухопутні та Десантно-штурмові війська.

«Ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони», — кажуть у Генштабі.

За даними відомства, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заборонив переміщати з посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, хто пройшов підготовку за кордоном на іноземному озброєнні та техніці.

Так у штабі відповіли на звернення авіаційних техніків 114 бригади ПС. Вони розповіли, що до їхньої військової частини надійшов наказ про переведення 218 людей, тобто майже всіх авіатехніків бригади, у піхоту. У бригаді додали, що раніше з частини так само перевели 250 людей.

Новий наказ фактично ставить під загрозу обслуговування та техпідтримку винищувачів МіГ-29, додав сержант 114 бригади Віталій Горжевський.

«Мілітарний» з посиланням на власні джерела пише, що масштабне переведення з Повітряних сил санкціоноване розпорядженням Олександра Сирського. Окрім авіаційних підрозділів, скорочення особового складу начебто торкнулося зенітних та радіотехнічних підрозділів ПС.

«Це вже третє масштабне переведення особового складу. За словами офіцерів, при реалізації цього наказу укомплектованість в деяких частинах зенітно-ракетних військ впаде нижче 40%. За нормативними документами це рівень небоєздатного підрозділу», — повідомляє медіа.

Останнє розпорядження Сирського стосовно переведення особового складу надійшло до військових частин ПС 11 січня, пише «Українська правда». Співрозмовник УП каже, що згідно з наказом у Сухопутні війська мають перевести понад 5 тисяч бійців.

Згодом у Повітряних силах також заявили, що фахівців інженерно-авіаційної служби не переводитимуть до інших підрозділів ЗСУ. Там додали, що це стосується й решти дефіцитних спеціальностей, а також тих, хто навчався за кордоном на західній техніці.

Однак Повітряні сили «не перший рік посилюють бойових побратимів на передовій», кажуть у відомстві. У сухопутні підрозділи поетапно переводять «визначену кількість особового складу».