Фіцо загрожує вотум недовіри — проти нього об’єдналася вся опозиція Словаччини

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Словацькі опозиційні партії спробують відправити у відставку прем’єр-міністра Роберта Фіцо та висловити недовіру його уряду. Вони вважають, що Фіцо відмовився від управління країною і натомість іде на поклон до диктаторів.

Про це заявили опозиційні політики на пресконференції у фоє парламенту.

«Роберт Фіцо залишив Словаччину. Замість того, щоб бути на батьківщині й вирішувати проблеми, які турбують людей, він літає по світу, кланяючись диктаторам, насолоджується розкішшю десь у Вʼєтнамі. Це ображає наших сусідів і партнерів», — заявив голова найбільшого опозиційного руху «Прогресивна Словаччина» Міхал Шимечка.

І додав, що радий, що вся опозиція змогла обʼєднатися для ініціювання відставки Роберта Фіцо. На пресконференцію прийшли лідери й депутати партій «Свобода і солідарність» (SaS), «Християнсько-демократичний рух» (KDH), «Прогресивна Словаччина» (PS), «Словаччина», «За народ» і «Християнський Союз» (KU).

Опозиція найбільше звинувачує Фіцо та його уряд у поїздці до Москви на зустріч із Путіним і зміні зовнішньополітичної орієнтації Словаччини. Опозиційні політики кажуть, що не дозволять Фіцо переорієнтувати країну на Схід.

Також опозиція наголосила, що за 14 років управління Роберт Фіцо «завдав стільки шкоди, що її навіть не можна перелічити тут». Наводили у приклад те, що Словаччина бідніша за переважну більшість європейських країн і має гіршу медицину, інфраструктуру та освіту.