Сили оборони атакували НПЗ і склади аеродрому РФ «Енгельс»

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Сили оборони спільно з СБУ в ніч проти 14 січня атакували російські підприємства, НПЗ і склади аеродрому «Енгельс».

Про це повідомляють джерела «Бабеля» в СБУ.

Так, дронами уразили наступні обʼєкти:

Алексінський хімічний комбінат у Тульській області РФ. Після атаки дронів там виникла велика пожежа.

Склади боєприпасів, зокрема ФАБів, КАБів і крилатих ракет на аеродромі «Енгельс» у Саратовській області.

Саратовський нафтопереробний завод. Там теж фіксують масштабну пожежу.

«Кожен уражений склад з боєприпасами, НПЗ, нафтобаза чи хімзавод — це болючий удар по спроможності рф вести війну в Україні», — кажуть в СБУ.

Сьогодні Сили оборони також вдарили по хімзаводу на Брянщині, який виготовляє ракети та боєприпаси. Завод виробляє порох, вибухівку і компоненти для ракетного палива, зокрема боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, крилаті авіаційні ракети Х-59, озброєння ТОС-1 «Тосочка», системи дистанційного мінування «Земледєліє», а також ремонтує РСЗВ «Град», «Ураган» і «Торнадо-Г».

У Казані на території заводу «Оргсинтез» після падіння уламків безпілотника спалахнула цистерна, писали російські телеграм-канали.

В одному з населених пунктів Бєлгородської області ввели екстрені відключення світла через пошкодження високовольтних ліній. Також деякі російські аеропорти тимчасово припинили роботу.

Загалом під атакою цієї ночі були 12 областей РФ. У деяких регіонах є незначні пошкодження житлових будинків, місцева влада заявляє, що постраждалих немає.