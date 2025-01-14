Байден виступив із прощальною зовнішньополітичною промовою. Що він сказав про Україну

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Увечері 13 січня президент США Джо Байден виступив із прощальною зовнішньополітичною промовою, де підсумував свою роботу за чотири роки на президентській посаді, зокрема йшлося й про Україну.

«Коли Путін вторгся в Україну, він думав, що захопить Київ протягом кількох днів. Насправді відтоді, як почалася війна, саме я стояв у центрі Києва, а не він», — сказав він.

Президент США додав, що він став єдиним американським головнокомандувачем, що відвідав зону бойових дій, яку не контролювали війська США.

За словами Байдена, коли Путін розпочав своє вторгнення, президент США мав два головні завдання: згуртувати світ для захисту України й уникнути війни між двома ядерними державами.

Байден вважає, що його команда впоралась з обома та заклала фундамент, який допоможе наступній президентській адміністрації захистити «світле майбутнє українського народу». Він наголосив, що попереду ще багато роботи, бо війна Росії проти України важлива для всього світу.

«Ми не можемо відступити. Ми обʼєднали 50 націй, щоб стояти з Україною, не лише в Європі, але й уперше в Азії. Ті країни в Азії знають: те, що відбувається в Україні, має значення і для них», — наголосив Байден.

Президент США зазначив, що союзи Вашингтону зараз «міцніші, ніж були за останні десятиліття», зокрема це стосується НАТО, яке нині «є більш спроможним, ніж будь-коли». Він зазначив, що зараз 23 країни Альянсу витрачають 2% ВВП на оборону, тоді як чотири року тому, тобто до його президентства, таких держав було 9.

Байден наголосив, що за його президентства США наростили дипломатичну силу, здобувши більше союзників, ніж коли-небудь мали. Також його адміністрація збільшила військову силу, технологічну могутність, економічну силу. І цей у той час, коли Росія, за словами Байдена, стала слабшою.

«Ще одна річ, що стосується Росії: подивіться, що відбулося у Сирії, — ми бачимо, що ніхто і не намагався врятувати владу Асада. Звісно, те, що Росія стала настільки слабшою за останні чотири роки, значною мірою справа рук самої Росії, тут ми не можемо всі заслуги приписати собі, але частково є наша роль у цьому», — заявив президент США.