Єврокомісія виділила €148 мільйонів на гуманітарну допомогу українцям

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Європейська комісія 13 січня виділила на гуманітарні потреби українців €148 мільйонів. Їх спрямують, щоб допомогти вразливим верствам населення в Україні та біженцям у Молдові.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

За їхніми оцінками, приблизно 12,7 мільйона людей потрібна термінова допомога.

З виділених коштів €140 мільйонів спрямують на гуманітарні проєкти в Україні, зокрема на термінову допомогу. Йдеться про їжу, житло, чисту воду, медичне обслуговування та захист у зимовий період. Пріоритетними регіонами, куди спрямують допомогу, стануть схід та південь України.

Решту €8 мільйонів витратять на допомогу українським біженцям у Молдові, приймаючим громадам Молдови. Тут пріоритетом стане доступ до критично важливих послуг, як-от охорона здоров’я та освіта, а також до психосоціальної підтримки.

Загальний обсяг гуманітарної допомоги, яку виділила Європейська комісія, перевищив €1,1 мільярда.

Сьогодні комісар з питань готовності, управління кризами та рівності Хаджа Лахбіб приїхала з візитом в Україну, щоб посилити зусилля ЄС у важливій допомозі для України.

Лахбіб зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями, щоб обговорити нагальні гуманітарні виклики та стратегічний розподіл допомоги ЄС.

Вона також зустрінеться з бенефіціарами гуманітарної допомоги ЄС та місцевими партнерами. Перед візитом до Києва комісар Лахбіб уже відвідала центр медевакуації ЄС у Жешуві, який допомагає евакуйовувати важкохворих пацієнтів з України та сусідніх країн. Близько 4 тисяч пацієнтів направили на лікування в європейські лікарні від березня 2022 року, коли механізм тільки створили.