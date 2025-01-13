Дитинча горили врятували з літака — його знайшли в коробці вантажного відсіку

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AP

Пʼятимісячного самця горили, якого тепер звати Зейтін, знайшли в коробці у вантажному відсіку літака на рейсі Turkish Airlines, що прямував з Нігерії в Таїланд. Для тварини подорож стала травматичною.

Про це передає The Guardian.

Дитинча горили знайшли під час перевірки літака у Стамбулі. Зараз Зейтін одужує в турецькому Полонезькому зоопарку. Представники служби з охорони дикої природи розглядають можливість повернути його в природне середовище існування.

За кілька тижнів після того, як його знайшли, Зейтін набрав вагу та відновлюється після травматичного перельоту.

«Коли він зʼявився тут уперше, то був дуже сором’язливим, сидів там, де ми його залишили. А зараз у нього немає тієї сором’язливості. Зейтін навіть не дуже зважає на нас, сам грає в ігри», — розповіла ветеринарка Гульфем Есмен.

AP

Обидва види горил — західні та східні горили, — які населяють віддалені ліси та гори Центральної Африки, класифіковані Міжнародним союзом охорони природи як такі, що перебувають під загрозою зникнення.

Стамбул стає головним повітряним вузлом між континентами, тому митники ретельно перевіряють літаки і часто знаходять там тварин, яких незаконно продають. Наприклад, у жовтні 2024 року в багажі єгипетського пасажира виявили 17 молодих нільських крокодилів і 10 варанів.