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Іноземні компанії зможуть модернізувати військову техніку для Сил оборони України. Відповідний документ, за ініціативи Міноборони, ухвалив український уряд.

Про це йдеться на сайті відомства.

«Іноземні компанії зможуть долучатися до розробки та модернізації озброєння за наявності спеціальних дозволів на передачу військових технологій та експорт відповідних товарів і послуг», — сказав заступник міністра оборони, бригадний генерал Анатолій Клочко.

За його словами, особливу увагу приділятимуть модернізації повітряних суден державної авіації, їхніх компонентів та обладнання, а також кораблів.

Коли техніку модернізують за західними передовими технологіями, то її ефективність зросте. Обороноздатність підвищить і те, що так зможуть розробляти нові зразки озброєння.

Оновлений механізм тепер поширюється на зовнішньоекономічні контракти з оборонних закупівель і встановлює чіткі умови співпраці з іноземними партнерами.

У документі, яким Кабінет міністрів України врегулював ці нововведення, врахували та прописали порядок передачі техніки для модернізації, вимоги до підтримання її справності, навчання персоналу та контроль якості, розподіл прав інтелектуальної власності та порядок передачі створеної науково-технічної продукції.