ППО збила 78 зі 110 дронів, запущених вночі по Україні

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У ніч проти 13 січня росіяни атакували Україну 110 дронами Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 78 безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.

Через падіння збитих безпілотників на Сумщині, Київщині, Житомирщині та Запоріжжі є пошкодження будівель підприємств, приватних та державних установ, приватних будинків та автотранспорту (попередньо без жертв та постраждалих).

Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачено (без негативних наслідків).