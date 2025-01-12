Литовські дрони поставлять в Україну з затримкою. Усе через бюрократію
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- Ірина Перепечко
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Getty Images / SilvanBachmann
Литовські дрони для України, які мали поставити ще до кінця 2024 року, досі на складах у Литві. Усе нібито через бюрократію.
Про це пише LRT.
Компанії, які виробляють дрони, кажуть, що поставили їх ще у жовтні — листопаді, але досі не отримали підтвердження, що вони в Україні.
«Бюрократія така: є склади, Агентство оборонних ресурсів має формально передати це армії, уряд має ухвалити рішення про передачу Україні, потім потрібно це перевезти в Україну», — розповів голова комітету Сейму Литви з питань національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас.
За його словами, кроки логічні, але якщо на якомусь із них відбувається затримка, застрягає все.
У Литві кажуть, що дрони скоро прибудуть в Україну, а ланцюжок постачання вже скоротили — литовський уряд схвалив відповідну постанову.
«Вона передбачає, що якщо державне майно придбали для потреб іншої держави за рахунок коштів, які виділив уряд, то він не повинен повторно обговорювати це питання», — ідеться в повідомленні міністерства.