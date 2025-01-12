Спецпрокурор, який вів дві справи проти Трампа, пішов у відставку

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Спеціальний прокурор Джек Сміт, який висунув обвинувачення обраному президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу у двох справах про неправомірне зберігання секретних документів та втручання у вибори, подав у відставку.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше NYT писала, що він піде у відставку до інавгурації Дональда Трампа, бо так хоче випередити обіцянку новообраного президента США звільнити його протягом «двох секунд» після інавгурації.

Заяву про звільнення Сміт подав ще 10 січня. До того він подав остаточний конфіденційний звіт. Він стосується справ Трампа, у ньому пояснюють, чому висували ті чи інші звинувачення і чому не висунули тих, які розглядали.

NYT зазначала, що навряд чи звіт міститиме багато нових чи викривальних фактів. Тоді ж видання зазначало, що однією з потенційних проблем може стати його перевірка розвідувальними службами США на наявність будь-якої секретної інформації. Розвідувальним службам для цього можуть знадобитися тижні.

Звіт Сміта мають оприлюднити, проте Трамп звернувся до суду, і суддя тимчасово заборонив публікувати цей звіт.

Адвокати Трампа стверджують, що Сміт не мав юридичних повноважень подавати звіт, тому що він був неконституційно обраний для роботи і політично мотивований.

У справі про секретні документи окружний суддя США Ейлін Кеннон у липні минулого року відхилила всі звинувачення також після того, як постановила, що Сміта неправомірно призначили спеціальним радником.

Офіс Сміта оскаржив це рішення. Прокуратура відмовилася від апеляції щодо Трампа після його перемоги на виборах 5 листопада, але повідомила, що продовжить намагатися поновити звинувачення проти двох соратників Трампа, яких звинуватили у перешкоджанні розслідуванню.