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Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 12 січня РФ атакувала Україну 4 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, що в Росії.



Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО збила 60 ворожих дронів із 94. Решту 34 БпЛА локаційно втратили без негативних наслідків.

Через падіння збитих дронів пошкоджено кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині. Жертв та постраждалих немає.

Цієї ночі ППО працювала у Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.