Проєкт DeepState заявив про окупацію Курахового. В ОСУВ «Хортиця» стверджують, що там тривають бої

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Проєкт DeepState у ніч проти 11 січня заявив, що росіяни окупували місто Курахове на Донеччині. Речник ОСУВ «Хортиця» цю інформацію заперечує.

На мапі бойових дій від DeepState Курахове позначене як повністю окуповане росіянами.

deepstatemap.live

Крім того, у ранковому зведенні Генштабу не згадали Курахівський напрямок. Інформацію про бої біля Курахового, а також сусідніх Дачного, Ясинового та Янтарного внесли до Покровського напрямку.

За словами Трегубова, росіяни не окупували місто повністю.

«За моєю інформацією, там в районі Курахового йдуть бої. Зокрема, українські позиції тримаються на ТЕС, що входить в місто Курахове, тому казати про те, що російські війська взяли місто повністю, ми зараз не можемо. Хоча, звісно, там більша частина міста просто знесена в щебінь. Це треба визнати», — розповів речник ОСУВ «Хортиця».

Трегубов наголосив, що Сили оборони не покинули Курахового й зберігають позиції в межі міста, тому «про якесь залишення говорити не можна».