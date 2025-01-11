ППО збила 47 з 74 дронів, які Росія запустила по Україні

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У ніч проти 11 січня росіяни атакували Україну 74 дронами Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.

Через падіння збитих дронів у семи областях України пошкоджено господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт. Попередньо, без жертв, наслідки ліквідовують, постраждалим надається допомога.

Ще 27 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).