Поспіх може привести Трампа до «катастрофічної поразки» в Україні. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну за 3―10 січня

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«Бабель»

Якщо в найближчій перспективі США серйозно не збільшать допомогу Україні, країна «в наступні 12―18 місяців, напевно, програє цю війну ― і це завершиться не переговорами та гарантіями безпеки від Заходу, а менш красиво, з втратою суверенітету й переходом під повний російський контроль». Якщо це станеться ― відповідальність за такий провал точно ляже на Дональда Трампа, запевняє у The Atlantic Роберт Каган, старший науковий співробітник аналітичного центру Брукінгс. Трамп має визнати, що Путін насправді не зацікавлений у переговорах, а прагне знизити глобальний вплив США. Рішення, що їх обраний американський президент ухвалить у перші тижні свого правління, визначать і те, яким його правління запамʼятають, пише Каган.

У Штатах сподіваються, що Путін готовий до розмов, що проблеми в економіці й з постачанням військ підштовхують його до цього. На це сподівався й Трамп, обіцяючи завершити війну за добу ― оскільки Путін нібито потребує перепочинку. Але дійсно серйозними проблеми Росії стануть за рік-два, а російський диктатор сподівається перемогти у війні до цього. Навряд чи Путін, у принципі, хоче повертатись до тієї «нормальної» ситуації, в якій Росія жила 2021 року. Він увів росіян у стан, схожий на часи «Великої вітчизняної війни», коли патріотизм був на висоті, а будь-які прояви інакодумства придушували. І йому це зручно.

Кількість російських солдат на тимчасово окупованих українських територіях лише зростає ― за оцінкою одного з українських генералів, протягом минулого року вона зросла на 100 тисяч людей. Україна ж через брак західної зброї не може якісно оснастити свої наявні бригади. Бойовий дух українців на тлі невизначеності майбутнього падає. Але невдовзі невизначеність має змінити визначеність ― із чіткою позицією Трампа щодо майбутнього цієї війни. Якщо визначеність буде негативною для Києва ― винен у цьому буде саме Трамп, пише Каган.

Фактично американський президент стикається з парадоксом: він опонує теперішньому стану справ у США, де участь у НАТО є однією із запорук балансу. У цьому він схожий на Орбана чи Путіна. Але саме існування США повʼязане з ліберальним порядком денним, і щоб вберегти свою країну, Трамп зобовʼязаний цей порядок захистити ― чого без НАТО не зробиш. І почати треба з адекватної підтримки України, підсумовує Каган. Це усвідомлюють і європейські союзники США, тож завдання цілком можливо вирішити.

Al Jazeera опублікувала матеріал про те, як росіяни на Курщині сприйняли новий етап українського наступу. Вони запитали очевидців ― їм тривожно, місцевим у Курську закладає вуха від вибухів у напрямку Большого Солдатського. В неділю в Курську 16 разів лунали сирени ракетної небезпеки й один раз ― дронової.

СNN теж опублікувала матеріал про новий наступ, але з коментарями української сторони. Зокрема, як і більшість медіа, цитують заяву Зеленського, що росіяни отримують те, на що заслуговують ― а військові на місцях кажуть, що останнім часом росіяни почали активно бомбардувати Суджу, зносячи місто «цеглину за цеглиною, поверх за поверхом».

Це лише частина огляду. Про ще десять матеріалів, що стосуються російсько-української війни, читайте на нашому Patreon.