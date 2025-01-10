Санкції США проти РФ торкнулися сербської компанії NIS — «Газпром Нафта» має 45 днів, щоб продати всі її активи

Новини

Санкції США проти енергетики РФ торкнулися сербської компанії NIS — більше половини акцій належать російській «Газпром Нафті». Президент Сербії Александар Вучич сказав, що російська компанія має 45 днів, щоб позбутися своїх активів у NIS, передає РТС.

Вучич наголосив, що американські санкції забороняють будь-які операції з «російськими інтересами» та негайно блокують активи, пов’язані з людьми, які потрапили під санкції.

«Нам дорогі Москва і Вашингтон, нам дорогі всі у світі. Ми ні проти кого не маємо нічого. Але Сербія нам найдорожча. Ми будемо захищати інтереси Сербії за будь-яку ціну, у громадян немає причин для хвилювання, не буде ніякого дефіциту, і не буде ніякої економічної катастрофи», — заявив він.

За словами Вучича, йому неофіційно стало відомо, що Велика Британія, а також більшість європейських країн приєднаються до санкцій США.

Він наголосив: це найсуворіші санкції, які коли-небудь стосувалися сербської компанії. Тепер росіяни мають продати всі свої активи NIS, а не частково.

«Сербія не ворог Росії, я буду говорити з Путіним», — сказав Вучич, додавши, що він також обговорить ситуацію з представниками США та Китаю.