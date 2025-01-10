Фотографа Олександра Ктиторчука засудили на 12 років за зґвалтування неповнолітніх

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Александр Ктиторчук / Facebook

Фотографа Олександра Ктиторчука засудили на 12 років і 10 місяців за зґвалтування та розбещення неповнолітніх дівчат.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні, розбещенні неповнолітніх та виготовленні предметів порнографічного характеру. Крім вʼязниці, йому також заборонили працювати з малолітніми та неповнолітніми строком на три роки.

Прокурори в суді довели, що Ктиторчук упродовж 2017—2020 років неодноразово ґвалтував малолітніх і неповнолітніх дівчат, а також розбещував їх, коли вони приходили до нього на фотосесію.

Фотограф визнав вину та відшкодував потерпілим завдану моральну шкоду. Відомості про нього внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

У 2020 році його арештували. Поліція зʼясувала, що Ктиторчук примушував дівчат до сексу та знімав це на відео з 2016 року. Він працював фотографом понад 30 років, знімав чимало українських зірок, працював на шоу «Шанс.Model.ua» з неповнолітніми моделями та на проєкті «Від пацанки до панянки» на «1+1».