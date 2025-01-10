СБУ затримала посадовців українського холдингу за допомогу РФ в обході санкцій

Новини

Служба безпеки України підозрює менеджмент українського холдингу та їхніх спільників у тому, що вони допомагали Росії обходити санкції на експорт скрапленого газу.

Про це повідомили в пресслужбі.

У матеріалах справи йдеться, що у 2023—2024 роках фігуранти брали участь у будівництві припортового заводу з виробництва скрапленого газу в Ростовській області Росії. Згодом газ завантажували на танкери тіньового флоту РФ і приховано продавали у різних частинах світу.

За даними СБУ, більшу частину прибутків від такої тіньової торгівлі Кремль спрямовував на фінансування війни в Україні.

На Київщині СБУ затримала розробника обладнання та інженера-проєктувальника українського холдингу, які брали участь у будівництві російського заводу. Посадовці переправляли готові розробки російським замовникам через співвласника українського холдингу, який живе на окупованій території Донеччини.

Співвласник холдингу, як пишуть у Службі безпеки, володіє пʼятьма компаніями у місті Шахти Ростовської області, які постачають обладнання на АЗС підсанкційних корпорацій «Газпром» та «Лукойл».

На Полтавщині правоохоронці затримали його спільника — власника мережі автозаправних станцій на тимчасово захопленій частині території на сході України, на яких заправляється і військова техніка російських окупантів.

Слідчі СБУ повідомили трьом затриманим про підозру за пособництво державі-агресору, за що їм загрожує до 12 років тюрми. За цією статтею також заочно кваліфікували злочини співвласника українського холдингу та директорки мережі АЗС.