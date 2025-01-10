Поліція викрила масштабну схему незаконного вивозу чоловіків за кордон та оголосила 45 підозр

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Українські правоохоронці провели понад 600 одночасних обшуків у межах першого етапу спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомили в Нацполіції.

Обшуки проходили в організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.

За наявними даними, цими маршрутами ділки посприяли в перетині кордону сотням військовозобов’язаних. Заходи тривають по всіх областях України.

Згодом у поліції розповіли, що 45 людей вже отримали підозри.