У 2024 році планета нагрілася на рекордні 1,5 °C

Новини

У 2024 році через кліматичні зміни річна глобальна температура вперше перевищила міжнародно узгоджену цільову позначку в 1,5 °C. Середня температура торік була на 1,6°C вищою за доіндустріальний рівень.

Про це свідчать дані кліматичної служби Євросоюзу Copernicus.

Дані Copernicus показують, що 10 липня 2024 року рекордні 44% планети постраждали від теплового стресу — від сильного до екстремального, а 22 липня стало найспекотнішим днем в історії. Кожен рік останнього десятиліття був одним із 10 найспекотніших. Спостереження ведуть з 1850 року.

«Ці високі глобальні температури в поєднанні з рекордними глобальними рівнями водяної пари в атмосфері в 2024 році спричинили безпрецедентну спеку та сильні опади, через що страждали мільйони людей», — сказала заступниця директора Copernicus Саманта Берджесс.

Повені у Валенсії, урагани в США, тайфуни на Філіппінах і посуха в Амазонії — лише чотири минулорічні катастрофи, які посилилися зміною клімату.

Паризька кліматична угода передбачає, що світ зменшить викиди парникових газів і створить умови, щоб глобальні температури не піднялися більш ніж на 2 °C за показник доіндустріального рівня в цьому столітті, а також стежитиме, щоб підвищення температури залишалося нижчим за 1,5 °C. Тобто 2024 рік перевершив цей показник.

Учені кажуть, що планета Земля нагрівається «небезпечними темпами». Для того щоб виправити кліматичну ситуацію, потрібно збільшити частку використання відновлюваних джерел енергії.