Уночі ППО збила 33 з 72 дронів, якими Росія била по Україні

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Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 10 січня росіяни атакували Україну 72 ударними дронами і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 09:00 відомо, що українська ППО збила 33 дрони у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях.

Зафіксовано п’ять влучань БпЛА (підприємства та господарчі будівлі) у прифронтовому районі на півночі Чернігівщини, поранено цивільну особу. На Київщині збитий БпЛА упав на багатоповерхівку, пошкоджено будівлю та два десятки автівок. Попередньо, обійшлось без жертв.

Ще 34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків), один із них — полетів у напрямку РФ.