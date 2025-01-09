Канада надає понад $300 млн військової допомоги Україні

Новини

Офіс президента / Telegram

На засіданні Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») міністр оборони Канади Білл Блер оголосив, що його країна виділить близько $303 мільйонів на військову допомогу Україні.

Про це повідомили в Міноборони Канади.

Ця допомога включає внесок на суму $132 мільйони в ініціативу Чехії із закупівлі та доставки боєприпасів великого калібру для України. Ще $33 мільйони підуть на закупівлю снарядів різного калібру в канадської промисловості.

На «данський формат» підтримки спрямують $66 мільйонів — це пряме фінансування виробництва озброєння й техніки в Україні, а саме підтримка виробництва безпілотників.

За решту грошей куплять зимове спорядження, включаючи спальні мішки, зимові черевики тощо.

Оголошений внесок — це частина допомоги Україні обсягом $362 мільйони, про яку на саміті НАТО в липні оголосив експремʼєр-міністр Джастін Трюдо.

З лютого 2022 року Канада виділила майже $13 мільярдів на допомогу Україні, з яких $3 мільярди — на військову підтримку, яка включала дрони, бойові броньовані машини, протитанкову зброю, стрілецьку зброю, гаубиці M777, боєприпаси.