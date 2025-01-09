Вбивство підлітка на фунікулері. Неповнолітній свідок відмовився свідчити через анонімні погрози

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Валентина Поліщук / «Бабель»

На судовому засіданні 9 січня у справі загиблого на фунікулері 16-річного Максима Матерухіна Шевченківський районний суд Києва продовжив підсудному Артему Косову запобіжний захід до 9 березня. На сьогоднішньому засіданні неповнолітній друг Максима, який був з ним під час трагедії на фунікулері, відмовився свідчити через погрози і тиск у соціальних мережах.

Про це «Бабелю» повідомив адвокат Олександра Матерухіна, батька загиблого Максима, Олександр Панченко.

Він наголосив, що хлопець уже звернувся в поліцію і до прокурора через погрози в соцмережах від анонімних акаунтів.

Іншим неповнолітнім свідкам трагедії і друзям Максима також погрожують у соцмережах. Зокрема, невідомий написав коментар дівчині Максима Марʼяні «ти скоро зустрінешся з Максом».

Справу розглядають по суті, сьогодні заслухали свідчення трьох свідків — двох співробітниць фунікулеру і поліцейського, який приїхав на виклик після трагедії.

Усього у справі фігурує 21 свідок — 7 неповнолітніх і 14 повнолітніх. Підліток, який звернувся до поліції через анонімні погрози, — це останній неповнолітній свідок, якого ще не допитав суд. Ще мають допитати сімох друзів Максима, які були з ним на фунікулері. Шістьох уже допитали на судових засіданнях 13 серпня і 4 вересня.

Наступне судове засідання запланували на 5 лютого.

Наразі Артема Косова тримають під вартою на гауптвахті Центрального управління Військової служби правопорядку Києва та області.