В Україні визнали геноцид черкеського народу Російською імперією
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Верховна Рада ухвалила постанову про визнання геноциду черкеського народу, вчиненого Російською імперією.
Про це свідчить картка постанови № 11347.
У пояснювальній записці йдеться, що Російська імперія провела етнічну чистку черкеських територій під час російсько-кавказької війни 1763—1864 років, через що 90% черкесів або вбили, або вигнали з батьківщини. На місце корінного народу Російська імперія заселила інші етнічні групи.
Автори постанови стверджують, що злочин проти черкесів має всі ознаки геноциду, сформульовані в Конвенції ООН «Про попередження злочину геноциду і покарання за нього».
Представники черкеського національного руху 6 червня 2024 року офіційно звернулися до Верховної Ради України і попросили визнати геноцид черкеського народу.
Метою постанови називають підтримку поневолених Росією народів у їхньому прагненні шанувати свої мову, традиції та історію, відстояти свою ідентичність і право на вільний розвиток.