В Україні визнали геноцид черкеського народу Російською імперією

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Верховна Рада ухвалила постанову про визнання геноциду черкеського народу, вчиненого Російською імперією.

Про це свідчить картка постанови № 11347.

У пояснювальній записці йдеться, що Російська імперія провела етнічну чистку черкеських територій під час російсько-кавказької війни 1763—1864 років, через що 90% черкесів або вбили, або вигнали з батьківщини. На місце корінного народу Російська імперія заселила інші етнічні групи.

Автори постанови стверджують, що злочин проти черкесів має всі ознаки геноциду, сформульовані в Конвенції ООН «Про попередження злочину геноциду і покарання за нього».

Представники черкеського національного руху 6 червня 2024 року офіційно звернулися до Верховної Ради України і попросили визнати геноцид черкеського народу.

Метою постанови називають підтримку поневолених Росією народів у їхньому прагненні шанувати свої мову, традиції та історію, відстояти свою ідентичність і право на вільний розвиток.