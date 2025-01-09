У США через масштабну пожежу перенесли оголошення номінантів на «Оскар» — полум’я дійшло до Голлівуду

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В окрузі Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, США, спалахнули лісові пожежі. Ввечері 8 січня вогонь дістався Голлівудських пагорбів, рятувальники евакуювали 130 тисяч людей.

Про це повідомляє Associated Press.

Полум’я намагаються загасити водою з гелікоптерів, однак стає на заваді вітер. Днем раніше він роздмухував вогонь, через що той перекидався на нові квартали Лос-Анджелесу. Жертвами стихії стали п’ятеро людей, знищено 1 500 будівель, це переважно житлові будинки та підприємства. Багато людей тікають з готелів Голлівуду пішки.

Вогонь вже захопив міста Калабасас і Санта-Моніка, де живуть знаменитості. Актори Менді Мур, Кері Елвес та Періс Хілтон підтвердили, що їхні будинки згоріли. Медіа називають катаклізм однією з найбільш руйнівних лісових пожеж у регіоні за всю історію. Загалом стихія охопила близько 108 км² — це майже дорівнює розміру Сан-Франциско.

Через надзвичайну ситуацію Американська академія кіномистецтв перенесла оголошення номінантів на премію «Оскар» з 17 на 19 січня. Як пише видання Variety, це збіглося зі скасуванням та перенесенням низки кінопрем’єр і заходів, запланованих у Лос-Анджелесі.

Сезон лісових пожеж у Каліфорнії починається раніше і закінчується пізніше через кліматичні зміни. Дощі затримуються, отже загоряння продовжуються і взимку. Сухі вітри спричинили спеку в Південній Каліфорнії. З початку травня 2024-го там не фіксували більш як 2,5 міліметра опадів.