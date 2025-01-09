Рада уточнила правила військового обліку призовників

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Верховна Рада України в другому читанні та в цілому внесла зміни в закон «Про військовий обовʼязок та військову службу». У ньому уточнили правила військового обліку призовників та проходження базової військової підготовки.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 298 нардепів.

За документом базова військова підготовка для жінок є добровільною, як і військовий облік для них. Але жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність, зобовʼязані стати на облік.

Також цей документ дозволяє хлопцям, яким виповнюється 18 років за кордоном, стати на облік, не приїжджаючи до України. Їм треба пройти ідентифікацію у застосунку «Резерв+». Потім там згенерується військово-обліковий документ.

У пояснювальній записці зазначили, що такі зміни потрібні в умовах воєнного стану, бо не всі громадяни України призовного віку можуть особисто прибути у визначений час до відповідних ТЦК і стати на військовий облік призовників. Наприклад, вони перебувають за кордоном, на тимчасово окупованій території, на території, де йдуть бойові дії тощо.

Також закон передбачає, що командири військових частин, керівники розвідувального органу, керівники Центрального управління або регіонального органу СБУ також зможуть видавати накази про призов резервістів та військовозобов’язаних на службу за призовом під час мобілізації, на особливий період — у день призову та зарахування до списків військової частини.