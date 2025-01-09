Вночі ППО збила 46 ворожих дронів з 70

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У ніч проти 9 січня росіяни атакували Україну 70 ударними БпЛА із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України.

Станом на 09:00 збили 46 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Ще 24 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені без негативних наслідків. Через падіння уламків пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.