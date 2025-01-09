Президентка Мексики запропонувала перейменувати США після зауважень Трампа

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Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум жартома запропонувала перейменувати США на Мексиканську Америку. Так вона відповіла на слова Дональда Трампа про те, що Мексиканська затока має називатися Американською.

Про це повідомляє The New York Times.

Трамп подав ідею перейменувати затоку кілька днів тому. На заході в «Мар-а-Лаго» він сказав, що вважає нову назву гарною та доречною.

Шейнбаум на пресконференції 8 січня показала мапу світу 1607 року, де Північна Америка була позначена як Мексиканська Америка. Водночас Мексиканська затока вже називалася так, ще за 169 років до заснування США.

«Чому б нам не назвати її [територію США] Мексиканською Америкою? Звучить гарно, чи не так?» — сказала посадовиця, вказуючи на карту та посміхаючись.

Вона також відповіла на тези Трампа про те, що Мексикою начебто фактично керують картелі. Шейнбаум заявила, що «обраний президент погано поінформований».

«У Мексиці править народ. Ми будемо співпрацювати та розуміти одне одного з урядом президента Трампа, захищаючи наш суверенітет як вільної, незалежної та суверенної країни», — додала президентка.