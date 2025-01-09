Генштаб: Росія втратила ще 1 430 військових та 17 танків за добу

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Упродовж минулої доби, 8 січня, Росія втратила ще 1 430 військових убитими й пораненими та майже два десятки танків.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони знищили 17 танків, 16 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 86 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 80 одиниць автомобільної техніки та 5 одиниць спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни РФ втратила орієнтовно 803 100 своїх військових убитими й пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Водночас російська служба BBC спільно з «Медіазоною» наприкінці листопада 2024 року встановила імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня 2024 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули, ще 370 тисяч були поранені.