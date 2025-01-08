У Китаї почали слідство проти економіста — він сказав, що сумнівається в даних влади щодо зростання економіки

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Reuters

Минулого місяця на вашингтонському форумі китайський економіст Гао Шанвена сказав, що економіка Китаю, можливо, зросла на 2%, тоді як офіційна влада каже про 5%. Це розлютило президента Китаю Сі Цзіньпіна — економісту заборонили публічні виступи.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на джерела.

«Ми не знаємо справжньої цифри зростання Китаю. Моє власне міркування полягає в тому, що за останні два-три роки реальне [валове зростання вітчизняного продукту] в середньому може становити близько 2%, хоча офіційна цифра орієнтовно 5%», — сказав Гао на форумі 12 грудня, вебтрансляція якого доступна на вебсайті Інституту Петерсона і на YouTube.

Тоді ж він поставив під сумнів здатність Пекіна зробити необхідні кроки, щоб зміцнити економічне зростання.

«Їхні зусилля щодо стимулювання економіки будуть дуже опортуністичними. Зрештою, я не думаю, що вони можуть впевнено виконати те, що обіцяли», — сказав Гао.

Він вважає, що «було б розумніше» очікувати темпів зростання від 3% до 4% у найближчі роки, протягом наступних трьох-пʼяти років.

«Але ми знаємо, що офіційна цифра завжди буде близько 5%», — сказав Гао.

У своїй заяві Інститут Петерсона заявив, що цінує відверті обміни з китайськими експертами і вважає, що факти, які базуються на аналітичних експертних дискусіях мають важливе значення, вони сприяють «взаєморозумінню та кращій державній політиці». Там заявили, що далі співпрацюватимуть з китайськими вченими.

Спершу китайський лідер наказав провести розслідування щодо головного економіста державної компанії SDIC Securities Гао Шанвена, який часто консультував уряд з питань економічної та фінансової політики. Потім Сі Цзіньпін наказав владі «дисциплінувати» його.

Наразі йому заборони публічно виступати на невизначений період. Поки що йому дозволили залишитись на своїй посаді.

Так, захід у китайському університеті Нанкай, який мав відбутися 11 січня за участі Гао, скасували.

На вебсайті, що рекламує подію, та в повідомленнях, які надіслали учасникам, йдеться, що захід скасували через «особистий графік почесного гостя пана Гао Шанвена».

Що передувало

Пекін намагається пригасити занепокоєння тим, що Китай занурюється в тривалий спад, пише WSJ. В останні місяці влада прагнула викорінити будь-які негативні розмови про стан економіки.

У новорічній промові 31 грудня Сі намагався зміцнити довіру до китайської економіки, заявивши, що вона «на висхідній траєкторії». WSJ зазначає, що він нібито визнав занепокоєння можливою торговельною війною з адміністрацією Трампа, але пообіцяв, що Китай переможе виклики, що постають «ззовні».

Сумніви щодо достовірності китайської статистики зросли в останні роки, оскільки влада обмежила доступ до певних даних і перестала їх публікувати — наприклад, дані про інтерес іноземних інвесторів до китайських акцій. Уряд також припинив показувати дани про безробіття серед молоді наприкінці 2023 року.

Економісти Barclays написали клієнтам у жовтні, що вони помітили розбіжності між раптовим поліпшенням даних про економічну активність Китаю за третій квартал і ослабленням економічних показників країни, зокрема, йдеться про те, що зросла заробітна плата, експорт та індекс менеджерів із закупівель.