Президент призначив нового посла України в Мозамбіку

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Президент України Володимир Зеленський 8 січня призначив нового посла України в Мозамбіку. Ним став Ростислав Троненко.

Про це йдеться в указі президента № 19/2025.

Раніше українську дипломатичну місію в Мозамбіку очолювала посол України в ПАР Любов Абравітова. Її звільнили з посади надвичайного і повноважного посла України в Мозамбіку указом президента № 18/2025.

Ростислав Троненко

Ростислав Троненко — магістр міжнародних відносин. У Міністерстві закордонних справ України почав працювати в 1994 році.

З 19 грудня 2005 по 12 травня 2010 року він був надзвичайним і повноважним послом України в Португалії. А з березня 2012 до жовтня 2021 року — у Федеративній Республіці Бразилія.