В Україні зʼявиться День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ

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День армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України щорічно відзначатимуть 3 липня.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Свято ввели для вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Вони боронять свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Крім того, так започаткують нову сучасну військову традицію.

Напередодні Зеленський підписав указ про заснування Дня спеціальної служби транспорту. Це свято відзначатимуть 5 лютого.