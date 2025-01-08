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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 8 січня українська ППО збила 41 зі 64 російських дронів. Причому ще 22 безпілотники були локаційно втрачені.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Дрони збивали у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Крім того, 22 російські безпілотники-імітатори були локаційно втрачені. Три з них полетіли в напрямку Росії, один — у Білорусь.