В Україні створять перелік терористичних організацій — президент підписав законопроєкт

Новини

Пресслужба Офісу президента України

В Україні створять перелік терористичних організацій — президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроєкт № 12102.

До цього переліку вноситимуть організації, які ведуть терористичну діяльність на території України або за її межами, а також загрожують національній безпеці.

До списку організації потраплятимуть незалежно від того, чи мають статус юридичної особи, реєстрацію уповноваженими органами України чи іноземних держав.

Список оприлюднюватимуть на офіційному сайті СБУ та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

У пояснювальній записці законопроєкту йдеться, що після того, як організацію вноситимуть до переліку терористичних груп, з’явиться можливість вводити проти неї економічні та інші види санкцій.

Зокрема, йдеться про заборону діяльності на території України, відмову або скасування дозволу на імміграцію, дії посвідок на постійне чи тимчасове проживання в України, примусове повернення за межі України, заборону демонстрацій та символіки терористичних організацій, пропагування ідей і програмних цілей таких організацій, блокування доступу до інформаційних ресурсів, які використовують у цих цілях.