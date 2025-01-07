Сенат США незабаром може ухвалити законопроєкт про санкції проти Міжнародного кримінального суду

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Ben Schumin / Flickr

Сенат США може схвалити законопроєкт про застосування санкцій проти Міжнародного кримінального суду. Усе через те, що минулого року МКС видав ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і міністра оборони Йоава Галанта.

Про це пише The Hill.

Голосування може відбутись 9 січня. Його підтримує республіканська більшість у Сенаті, а ще деякі демократи. Тож законопроєкт, імовірно, ухвалять, хоч це й буде політично напружене голосування.

Документ передбачає санкції проти людей, які беруть участь у будь-яких зусиллях щодо розслідування, арешту, затримання чи судового переслідування будь-якої людини, яка перебуває під захистом США та їхніх союзників. Він поширюється на 32 країни — члени НАТО і 19 союзників США, що не є членами НАТО (серед них Ізраїль, Японія, Тайвань, Австралія, Південна Корея, Філіппіни і Єгипет).

Законопроєкт також передбачає анулювання коштів, які США виділили для МКС, і забороняє виділяти будь-які кошти для суду в майбутньому.

У червні 2024 року за цей законопроєкт проголосувала Палата представників, а у вересні його передали в Сенат. Тож якщо за нього проголосують, накласти санкції своїм виконавчим рішенням може президент США особисто.

Адміністрація президента США Джо Байдена виступала проти законопроєкту. У Білому домі заявляли, що є більш ефективні способи захистити Ізраїль, зберегти позиції США в МКС і сприяти міжнародному правосуддю та відповідальності. Однак санкції підтримує Республіканська партія США. Причому найгірші відносини між США і МКС були саме за першого президентства Дональда Трампа, який також республіканець.

Провідні правозахисні організації закликають Конгрес США та адміністрацію Трампа переглянути позицію США стосовно санкцій проти МКС. Вони наголошують, що МКС бореться з безкарністю за найтяжчі злочини, а позитивну роль його роботи відзначили, зокрема, двопартійною підтримкою розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні.