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Associated Press

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається зупинити війну в Україні за пів року. На його думку, війна «може стати набагато гіршою, ніж зараз».

Трамп також розкритикував тактику президента Джо Байдена щодо України.

«Росія багато років говорила, що НАТО не може втручатися в Україну. Це було ніби висічене в камені. А потім Байден порушив це і сказав, що ні, вони повинні мати можливість приєднатися до НАТО. Тоді Росія мала б когось прямо на своєму порозі. Я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу», — сказав Трамп.

Щодо зустрічі з Путіним, то він наголосив, що не скаже, коли це точно станеться, але нібито він знає, що Путін точно хоче зустрітися.

Трамп вважає недоречним зустрічатися до інавгурації, яка відбудеться 20 січня, але каже, багато молодих людей стають солдатами і щодня помирають.

«Це війна, якої ніколи не повинно було бути. Гарантую вам, якби я був президентом, цієї війни ніколи б не було», — вкотре наголосив Трамп.