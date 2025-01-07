Україна отримала першу новітню БМП від німецького оборонного концерну Rheinmetall

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Україна отримала першу новітню БМП KF41 Lynx від німецького оборонного концерну Rheinmetall.

Про це повідомив в інтервʼю Frankfurter Allgemeine Zeitung його гендиректор Армін Паппергер.

За його словами, першу таку машину Україні передали в грудні. Її виготовили на заводі в Унтерлюсі.

«Зараз її випробовують Збройні сили, щоб серійне замовлення можна було розмістити якомога швидше», — зазначив Армін Паппергер.

Характеристика KF41 Lynx

KF41 Lynx — це гусенична бойова машина піхоти наступного покоління, яку розробила німецька компанія Rheinmetall.

Бойова машина оснащена активною, пасивною та реактивною системами захисту від реактивних гранатометів і протитанкових керованих ракет.

БМП має модульну конструкцію, що дозволяє швидко адаптуватися до різних бойових завдань.

Lynx KF41 також оснащена баштою нового покоління Lance 2.0, яка забезпечує підвищену живучість критичних підсистем проти кінетичних і осколкових загроз під час ближнього бою.

Машина озброєна 35-мм автоматичною гарматою і може розміщувати додаткове озброєння, наприклад, протитанкові керовані ракети, ударні боєприпаси без прямої видимості, блок радіоелектронної боротьби або безпілотний літальний апарат.

Lynx KF41 може перевозити три члени екіпажу та до восьми солдатів. Вона більша, ніж базова версія, і важить приблизно 44 тонни