Заступницю голови Мінветеранів звільнили через образи ветерана

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Уряд 7 січня звільнив Руслану Величко-Трифонюк з посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції.

Напередодні, 6 січня, ветеран і вже колишній співробітник міністерства Євген Шибалов заявив, що звільнився наприкінці 2024 року з Мінветеранів через те, що керівництво принижувало його гідність.

«За неповні півроку з надихаючих мотиваційних промов керівництва я дізнався про себе багато цікавого. Зокрема, що я: «довбо*об», «ніх*я не роблю», «займаюся якоюсь х*єтою, «возомніл себе дох*я експертом», «замість роботи тільки піарюся і продаю себе». А! І що в мене «мʼякий х*й», — написав він.

За словами Шибалова, «він тримався скільки міг».

Того ж дня у Мінветеранів заявили, що категорично засуджують поведінку, яка принижує честь і гідність ветерана війни або будь-якої людини незалежно від віку, статі, національності, соціального статусу тощо і жодні обставини не можуть бути виправданням.

Кожен роботодавець незалежно від форми власності має створювати належні умови для реінтеграції ветерана на робочому місці, наголосили в Мінветеранів.

Тоді ж призначили службову перевірку, щоб виявити «факти та обставини», про які написав Шибалов, і направили документи на звільнення Руслани Величко-Трифонюк.