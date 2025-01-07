У США двоє увʼязнених, яким страту замінили на довічне, просять не скасовувати смертний вирок
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Manthan Gajjar / Instagram
У США двоє засуджених до смертної кари, яким президент Джо Байден замінив покарання на довічне увʼязнення без права на дострокове звільнення, відмовилися підписувати відповідні документи.
Про це пише NBC News.
Адвокати увʼязнених подали позови до суду з вимогою скасувати указ Байдена стосовно них. Засуджені кажуть про свою невинуватість і вважають, що помʼякшення вироків зі смертної кари на довічне увʼязнення зменшить шанси на успіх їхніх справ в апеляціях.
Як пояснює NBC News, апеляції засуджених до страти завжди розглядають ретельніше, щоб уникнути можливих судових помилок.
Поки що залишається незрозумілим, чи можна взагалі відмовитися від помʼякшення смертного вироку і яким буде рішення суду за позовами засуджених. Адже ще в 1927 році Верховний суд США постановив, що згода увʼязненого на відтермінування страти або на повне помилування не потрібна
- Наприкінці грудня 2024 року президент США Джо Байден замінив смертну кару на довічне увʼязнення без можливості умовно-дострокового звільнення для 37 із 40 людей, засуджених до страти федеральними судами США. Байден виступає за відмову від застосування смертної кари на федеральному рівні — за винятком випадків тероризму та масових убивств на ґрунті ненависті (трьох із 40 злочинців, яким Байден не помʼякшив покарання, засудили саме за ці злочини).